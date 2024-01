Ingressos para jogo entre Vasco e Audax na Arena da Amazônia começam a ser vendidos nesta sexta (19)

A Arena da Amazônia vai virar o caldeirão de São Januário no dia 8 de fevereiro, quando o Vasco da Gama vem a Manaus para enfrentar o Audax, pela sétima rodada do Campeonato Carioca de 2024. O jogo será realizado às 18h45 (horário local), e os ingressos estarão à venda a partir desta sexta-feira (19/01), tanto online quanto presencialmente. A previsão é de uma casa cheia novamente, com mais de 44 mil bilhetes disponíveis.

Pela internet

Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (19/01), por meio do site www.ingressosa.com. Os preços são: R$150 (Meia Entrada Solidária para Arquibancada, setor único), R$300 (Inteira para Arquibancada, setor único), R$300 (Cadeira VIP Meia Entrada Solidária) e R$600 (Camarote Meu Caldeirão).

Venda presencial

A organização dois pontos de venda presencial dos bilhetes. São as duas lojas oficiais do Vasco da Gama, conhecidas como lojas Gigante da Colina Manaus. Elas ficam no Sumaúma Shopping (Cidade Nova) e na Avenida Djalma Batista, 1929 (essa unidade funciona das 9h30 às 19h.

Nas lojas Sapatinho de Luxo (unidades dos shoppings Manauara, Amazonas e Sumaúma) haverá a venda somente dos Camarotes Meu Caldeirão, setor que custa R$600 por pessoa e traz uma série de vantagens e experiências para os torcedores do clube de Ramon Diaz, Payet, Vegetti e companhia.

Camarote Meu Caldeirão

O Camarote Meu Caldeirão, que custa R$600, terá tratamento VIP para os vascaínos do Amazonas, com direito a open bar (whisky, vodka, gin, cerveja, água e refrigerante), buffet Le Lieu, copo oficial do Vasco da Gama, cadeiras no centro do gramado, Varandão do Samba (a atração é o grupo SAMBARREIRA, direto do Rio de Janeiro) e acesso diferenciado pelo portão D da Arena da Amazônia. As reservas para o Camarote Meu Caldeirão também podem ser feitas por meio do telefone (92) 98523-6432.

Camarote tradicional

Outra opção para o público VIP é o camarote fechado para grupos de 20 pessoas, que sai por R$5mil, ou seja, R$250 por pessoa. Esse tipo de camarote também tem uma visão privilegiada dos craques que estarão no gramado. As reservas também são pelo telefone (92) 98523-6432.

Estudantes e entrega de alimentos

Estudantes devem apresentar a carteirinha para ter acesso ao benefício da meia entrada. Para quem optar pela compra da Meia Entrada Solidária, a doação de 1kg de alimento não perecível deve ser feita exclusivamente no dia do jogo, no ponto de coleta localizado na Arena da Amazônia.

Informações gerais sobre ingressos: (92) 98484-1515

