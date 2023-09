Inicia desvio de tráfego de veículos no trevo da avenida Oitis, no Distrito Industrial II, em Manaus

Manaus/AM – A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) informa que nesta terça-feira (12/09), a partir das 9h, iniciou a alteração no tráfego de veículos no trevo que interliga a avenida Oitis à alameda Cosme Ferreira.

De acordo com informações do departamento de Fiscalização da Seinfra, será implementada uma mudança entre as alças internas e externas do trevo. A obra teve início na segunda-feira (11/09) e segue até o dia 11 de novembro.

O tráfego de veículos, que atualmente circula pelas alças externas, será desviado parcialmente para a nova pista central (alças internas) que passa por baixo do viaduto da avenida Cosme Ferreira.

A ação visa dar continuidade à construção das alças externas do trevo da Avenida Oitis na obra do Rapidão Rodoanel Metropolitano de Manaus.

Os condutores devem reduzir a velocidade e respeitar as sinalizações de advertência distribuídas ao longo do trecho. A cautela deverá ser redobrada em função da presença de homens e máquinas pesadas trafegando na área de interdição.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) estarão presentes na via para orientar os condutores acerca do novo trajeto.

