Inscrições do Programa Bolsa Universidade 2022/1 encerram com mais de 42 mil inscritos em Manaus

As inscrições para o processo seletivo 2022/1, do programa Bolsa Universidade, da Prefeitura de Manaus, coordenado pela Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), encerraram às 14h, dessa sexta-feira, 12/11, com mais de 42 mil inscritos. O processo de inscrição teve início no dia 3 deste mês.

Nesta edição foram ofertadas bolsas integrais (100%), e parciais, de 50% e 75%, destinadas a pessoas residentes no município que possuem baixa renda familiar. Os cursos de graduação serão para ingresso no primeiro semestre do ano de 2022.

O processo seletivo para o programa é dividido em três etapas: inscrição eletrônica, na qual o candidato preenche o questionário socioeconômico; classificação; e entrega de documentos necessários para comprovar as informações prestadas na inscrição.

Idiomas

As inscrições para o programa Bolsa Idiomas iniciam na próxima terça-feira, 16, e seguem até o dia 25. Os interessados podem realizar a inscrição por meio da página oficial do programa http://bolsa.manaus.am.gov.br

O programa oferece bolsas para sete idiomas diferentes (inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim) nas escolas Argus Cursos e Treinamentos, Aslan Idiomas, CCAA, CNA Manaus, Cultura Inglesa, Digital da Amazônia, Do Up English, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Esbam Idiomas, Get it Manaus, Go On Better, Icbeu, Inglês e Companhia, Multicursos, Thank you Institute, United Idiomas e Yes Idiomas.

O edital com as condições de participação e a lista de cursos ofertados estão na edição nº 5.213, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 28/10, e pode ser conferido no endereço http://bolsa.manaus.am.gov.br/assets/files/edital_pbi_2022-1.pdf