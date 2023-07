Inscrições para o ‘Auxílio Permissionário’ encerram nesta quarta-feira em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), encerra, nesta quarta-feira, 19/7, as inscrições para o “Auxílio Permissionário”, que visa beneficiar mais de 1.800 permissionários das galerias populares dos Remédios, Espírito Santo e shopping Phelippe Daou.

O programa tem por objetivo auxiliar o empreendedor com duas parcelas no valor de R$ 500 e minimizar os impactos financeiros dos trabalhadores, durante as reformas dos espaços públicos. O cadastro pode ser efetuado até as 23h59 do dia 19/7, por meio do site: https://auxiliopermissionario.manaus.am.gov.br/cadastro/register/create.

“Nossa proposta é não interromper as atividades para realizar as reformas necessárias, mas sim concentrar nossos esforços nas prioridades que visam aprimorar o funcionamento desses espaços. Desde o início da pandemia, os permissionários têm enfrentado desafios significativos devido ao fechamento do comércio. Em resposta a essa situação, implementamos um programa de auxílio financeiro para apoiá-los. Além disso, como responsáveis pelas galerias, estamos empenhados em realizar reformas e adaptações, com o objetivo de aperfeiçoar o ambiente de trabalho desses profissionais”, destacou o secretário-executivo do Comitê de Crédito Municipal/Fumipeq, Geison Assis.

Criado no final do primeiro semestre deste ano, o “Auxílio Permissionário” foi uma proposta apresentada durante a mensagem do Executivo municipal à Câmara Municipal de Manaus (CMM), no dia 6/6. Regulamentado pela Lei nº 3.029, de 12 de abril de 2023, o programa realizará o pagamento dos empreendedores com recursos oriundos do Fumipeq.

Até o momento, 1.240 empreendedores se inscreveram, sendo 583 do Shopping Phelippe Daou, 379 da Galeria Remédios e 278 da Galeria Espírito Santo. As obras nesses espaços estão avançando em áreas prioritárias como a melhoria da infraestrutura dos banheiros, a Central do Empreendedor e o projeto de reforma na praça de alimentação.

