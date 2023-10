A Prefeitura de Manaus alerta os interessados em concorrer a uma das bolsas ofertadas pelo Programa Bolsa Pós-Graduação 2024, que as inscrições encerram às 14h desta quarta-feira, 18/10. Para esse processo, foram disponibilizadas 35.769 bolsas, em oito Instituições de Ensino Superior (IES) da rede particular de ensino. O link para participar é http://sgbp.manaus.am.gov.br/inscricao. O programa é coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

“São mais de 28 mil com 50% de desconto, mais de sete mil bolsas com 75% e 129 com 100%, para 163 diferentes tipos de especialização em todas as áreas. Com esse programa, a gestão do prefeito David Almeida oferece oportunidade a pessoas de famílias de baixa renda, que tenham concluído uma graduação, e desejam se especializar em uma área específica do conhecimento já alcançado”, destaca o diretor-presidente da Espi, Júnior Nunes.

O processo está dividido em três etapas: inscrição eletrônica, na qual o candidato preencherá o formulário de inscrição e emitirá a declaração de renda familiar; classificação, a ser realizada pela Espi; e entrega de documentos, pelos candidatos que forem classificados, na IES para a qual foi contemplado, para comprovar as informações prestadas na inscrição. A não entrega da documentação implicará na eliminação do candidato.

Para concorrer, o candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado; possuir renda familiar bruta não excedente a três salários mínimos e meio; ser residente na cidade de Manaus; ser graduado; não possuir curso de especialização; assumir o compromisso de participar das atividades, programas e projetos executados pela Prefeitura de Manaus.

Este é o terceiro edital lançado na gestão do prefeito David Almeida. Os dois editais anteriores ofereceram, juntos, 50.507 bolsas. Atualmente, 4.444 bolsistas são atendidos pelo programa.

Redação AM POST