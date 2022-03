Inscrições para o programa ‘Kit Pneus’ encerram nesta quarta-feira (16)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), encerrará, nesta quarta-feira, 16/3, as inscrições para o programa “Kit Pneus”, que beneficiará mais de 8 mil trabalhadores – entre taxistas, mototaxistas, mil motoboys, condutores de vans escolares e de táxi-frete – com a entrega de mais de 16 mil pneus.

O projeto foi lançado pelo prefeito David Almeida, no último dia 6, no Centro de Convenções de Manaus Professor Gilberto Mestrinho, o “sambódromo”, no Dom Pedro I, zona Centro-Oeste, e esteve disponível por 10 dias, para garantir o benefício e a participação de todas as categorias selecionadas.

Nas primeiras horas de abertura para o cadastro, aproximadamente mil inscrições foram realizadas com sucesso. Os inscritos de cada categoria serão contemplados com um jogo de pneus.

O Kit Pneus foi anunciado pelo prefeito David Almeida no dia 2/2, durante a abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Manaus (CMM), e tem por objetivo auxiliar aproximadamente dois mil taxistas, três mil mototaxistas, três mil motoboys, 300 condutores de vans escolares e outros 250 de táxi-frete

O critério de escolha dos beneficiados foi baseado na lei municipal nº 12.009/2009 e teve o Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), da Semtepi, como provedor dos recursos necessários para os investimentos.