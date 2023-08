Instituição oferece serviços de saúde gratuitos na zona leste de Manaus

O Centro de Ensino Literatus promove neste sábado (5), das 10h às 21h, no Shopping Grande Circular, o evento Literatus Mais Saúde, oferecendo mais de 20 serviços gratuitos à população, como aferição de pressão, teste de glicemia, cálculo de IMC, limpeza de pele e massagem quick, entre vários outros.

Além do segmento de Saúde, o Literatus Mais Saúde também vai oferecer serviços voltados para a empregabilidade e gestão como orientações sobre elaboração de currículo, agendamento da carteira digital, acesso ao GOV.Br e LinkedIn. Na área de Informática também haverá orientações para produzir animação em formato de jogo digital e programação em blocos no Scratch. A distribuição de senhas começa às 10h.

A expectativa é atender 3 mil pessoas no sábado. A mantenedora do Centro de Ensino Literatus, Elaine Saldanha, e a coordenadora pedagógica do Literatus, Mariele Marques, estarão disponíveis para entrevistas durante a semana e no dia do evento, assim como outros profissionais de saúde, informática e gestão.

Redação AM POST