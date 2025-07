Instituto Autismo no Amazonas recebe doação de parte da herança de Jô Soares e conquista sede própria

Notícias de Manaus – O Instituto Autismo no Amazonas (IAAM) alcançou um marco histórico com o lançamento da pedra fundamental de sua sede própria, graças a uma doação recebida da herança do renomado apresentador Jô Soares, que faleceu em agosto de 2022. O novo espaço, que antes funcionava em imóvel alugado, será agora a casa definitiva da instituição que há 12 anos atua em defesa dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na região Norte.

A doação foi viabilizada por Flávia Pedras, ex-esposa de Jô Soares, que foi responsável por selecionar as instituições que receberiam parte da herança deixada pelo comunicador. De acordo com Ana Maria, diretora do IAAM, o processo de escolha foi criterioso e envolveu entrevistas e análises detalhadas de instituições de diversas regiões do Brasil.

“Recebemos uma ligação da Flávia Pedras nos comunicando que fomos agraciados com parte da herança do Jô Soares, porque ele tinha um filho autista e deixou esse recurso. Entre quatro instituições a nível nacional, o IAAM foi escolhido”, contou Ana Maria.

Atualmente, o instituto atende 120 famílias oferecendo apoio neuropsicológico, social e multidisciplinar, com atividades nas áreas de nutrição, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, educação física e assistência social. Com a construção da nova sede, a expectativa é dobrar o número de atendimentos e reduzir significativamente a fila de espera, que já conta com mais de 400 famílias.

A conquista representa mais do que a expansão física do espaço: é a materialização da confiança depositada em uma instituição comprometida com a inclusão e o desenvolvimento de pessoas com TEA no Amazonas. Para as famílias que aguardam atendimento, a nova sede simboliza esperança, acolhimento e a promessa de um futuro com mais dignidade.