A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que a interdição prevista para iniciar na quarta-feira, 26/7, na interseção das avenidas Governador José Lindoso (conhecida como avenida das Torres) e Barão do Rio Branco, foi adiada para a próxima terça-feira, 1º/8.

A mudança ocorre após o corpo técnico da Seminf identificar, no trecho da obra, a passagem de uma linha de rede de esgoto, de responsabilidade da empresa Águas de Manaus.

Na tarde desta terça-feira, 25/7, técnicos da Seminf e do IMMU se reuniram com representantes da Águas de Manaus para definir o andamento das obras e decidiram pelo adiamento da interdição, uma vez que a concessionária realize o desvio da linha de esgoto e faça os devidos ajustes no trecho, cumprindo o prazo de sete dias, conforme o acordado pelos órgãos envolvidos.

Dadas as devidas ressalvas, a prefeitura reitera o compromisso com o andamento das obras e com o cumprimento do projeto de construção do viaduto, divulgado à população.

Redação AM POST*