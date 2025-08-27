A notícia que atravessa o Brasil!

Interdição temporária de alça entre avenidas Autaz Mirim e Solimões começa nesta sexta-feira (29)

Obras da Companhia de Gás do Amazonas bloqueiam trecho no Distrito Industrial; desvios e orientação de tráfego serão realizados pelo IMMU.

Por Beatriz Silveira

27/08/2025 às 20:21

Foto: divulgação

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou que, a partir desta sexta-feira (29/8), uma alça que liga a avenida Autaz Mirim à avenida Solimões, no Distrito Industrial 1, zona Sul, ficará interditada para a realização de obras da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). A interdição seguirá até as 4h de segunda-feira (1º/9).

Durante o bloqueio, veículos que trafegam pela avenida Solimões e desejam acessar a estrada da UTR-2 devem seguir até a rotatória próxima à empresa Masa, no cruzamento com a avenida Cupiúba, e retornar para alcançar a estrada. Já os veículos vindos da UTR-2 que queiram chegar à avenida Autaz Mirim deverão seguir pela Solimões, fazer o retorno na mesma rotatória e seguir até a Autaz Mirim em direção à rotatória da Samsung.

Leia mais: Delegacia interditada no AM abrigava 46 detentos em cela com capacidade para oito pessoas

Agentes de trânsito do IMMU estarão presentes durante todo o período da interdição, orientando os motoristas e garantindo a segurança viária.

A Prefeitura de Manaus reforça a importância de atenção redobrada dos condutores que trafegarem pela área e agradece a compreensão da população durante os trabalhos.

