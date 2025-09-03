Interdições e desvios de trânsito começam nesta quarta para o #SouManaus 2025

Notícias de Manaus – As ruas do centro histórico de Manaus começam a ser bloqueadas a partir das 22h desta quarta-feira (3) para a realização do festival #SouManaus Passo a Paço 2025, que será realizado nos dias 5, 6 e 7 de setembro. A movimentação deve alterar significativamente a rotina de motoristas e pedestres da região, já que o evento deve atrair milhares de pessoas diariamente.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), cerca de 300 agentes de trânsito estarão mobilizados por dia para monitorar os acessos, orientar condutores e garantir a segurança viária no entorno do Paço Municipal e das principais vias de ligação. O esquema foi elaborado para reduzir impactos no tráfego, preservar a circulação do transporte coletivo e oferecer alternativas para motoristas de carros particulares, táxis, mototáxis e aplicativos.

Principais bloqueios e rotas alternativas

Entre os trechos interditados estão os cruzamentos da rua Governador Vitório com a rua Padre Ghisland; rua Padre Ghisland com a Epaminondas; Epaminondas com Frei José dos Inocentes; Instalação com Frei José dos Inocentes; Epaminondas com Bernardo Ramos; Instalação com Bernardo Ramos, além de acessos pelas avenidas 7 de Setembro, Visconde de Mauá, Taquerinha, Luiz Antony e rua 10 de Julho.

Nos dias de maior concentração de público, especialmente durante os shows principais, haverá reforço nos desvios. Motoristas que trafegarem pela Luiz Antony poderão ser direcionados para a rua 10 de Julho em direção à avenida Getúlio Vargas. Já os ônibus terão passagem exclusiva pela avenida Epaminondas até o terminal da Matriz, sem sofrer bloqueios.

Segundo o vice-presidente de trânsito do IMMU, Leda Júnior, as mudanças foram pensadas para manter a fluidez viária durante todo o período do evento.

“Teremos intervenções já no dia 3, em razão da montagem da estrutura. No dia 4, por conta da corrida de abertura, faremos ajustes no entorno da praça Dom Pedro 2º. Nos dias de festival, corredores exclusivos de ônibus estarão preservados, e motoristas de aplicativo, táxis e mototáxis contarão com áreas de apoio específicas”, afirmou.

Áreas exclusivas para transporte por aplicativo, táxis e mototáxis

A fim de garantir mais conforto e segurança ao público, serão disponibilizados três pontos oficiais para embarque e desembarque. Os carros de aplicativo terão acesso ao lado da Igreja da Matriz, entre a avenida Eduardo Ribeiro e a avenida 7 de Setembro, além de uma faixa destinada no Relógio Municipal. Já os táxis terão ponto fixo na esquina da Eduardo Ribeiro com a Floriano Peixoto, enquanto mototáxis e motos de aplicativo atuarão em trecho da avenida 7 de Setembro entre as avenidas Epaminondas e Eduardo Ribeiro.

Esses locais contarão com tendas, bancos, banheiros químicos e bebedouros, em parceria com a concessionária Águas de Manaus. O acesso será permitido apenas pelas avenidas Getúlio Vargas e 7 de Setembro.

Apoio para profissionais do transporte

O IMMU também anunciou a instalação de três pontos de apoio com tendas, banheiros e água potável para motoristas de aplicativo, taxistas e mototaxistas. Esses espaços têm como objetivo oferecer infraestrutura básica aos profissionais que irão trabalhar nos dias do festival, ajudando a organizar o fluxo e evitar sobrecarga nos principais acessos.

Mobilização de agentes e orientação ao público

Segundo o diretor de operações do IMMU, Stanley Ventilari, o trabalho dos agentes será decisivo para evitar transtornos durante os dias de festival.

“Estamos mobilizando aproximadamente 300 agentes de trânsito em todo o perímetro. A prioridade é garantir segurança, fluidez e acessibilidade. Haverá vagas reservadas para pessoas com deficiência, idosos e motoristas credenciados de transporte por aplicativo”, ressaltou.

O órgão orienta o público a priorizar o transporte coletivo, que terá fluxo normal pela avenida Epaminondas até o terminal central da Matriz. Para quem for de carro, as rotas mais recomendadas são pelas avenidas Getúlio Vargas e Floriano Peixoto, além do acesso pela Manaus Moderna.

Grande expectativa de público

O festival #SouManaus Passo a Paço 2025 é considerado o maior evento cultural gratuito da região Norte e, nesta edição, promete atrair um público ainda maior com grandes shows nacionais e internacionais, além de atividades culturais e gastronômicas espalhadas pelo centro histórico. Por isso, o planejamento de trânsito é visto como estratégico para garantir que os participantes possam aproveitar a programação com segurança e mobilidade.

Com expectativa de receber centenas de milhares de visitantes ao longo dos três dias, o evento também deve movimentar a economia local, principalmente os setores de transporte, alimentação e turismo.

Serviço ao cidadão

O IMMU reforça que os condutores devem ficar atentos às sinalizações e às orientações dos agentes durante os dias de interdição. Em caso de dúvidas, informações adicionais estarão disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura de Manaus e nos perfis do IMMU nas redes sociais.