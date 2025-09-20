Internautas denunciam cobranças abusivas e ameaças de flanelinhas em Manaus, assista

Notícias de Manaus – A atuação de flanelinhas em Manaus voltou a gerar indignação nas redes sociais na noite deste sábado (20/9). Internautas compartilharam vídeos e relatos de abordagens consideradas abusivas, em que motoristas seriam coagidos a pagar R$ 50 para estacionar em via pública, sob ameaça de ter os vidros do carro quebrados em caso de recusa.

Nas imagens divulgadas, um motorista discute com um homem que afirma estar “trabalhando na área”. Ao notar que estava sendo filmado, outro rapaz mais jovem, que também aparece na cena, se afasta rapidamente.

A denúncia repercutiu nos comentários. “Trabalhando? A rua é dele agora é?”, escreveu um internauta. Outro reclamou: “Flanelinhas querem cobrar estacionamento público, é muita sacanagem”. “Absurdo essa cidade”, desabafou mais um usuário.

A prática de flanelinhas é alvo recorrente de reclamações na capital amazonense, principalmente em áreas de grande movimento, como Centro e zona Sul.