Internautas denunciam cobranças abusivas e ameaças de flanelinhas em Manaus, assista

Nas imagens divulgadas, um motorista discute com um homem que afirma estar “trabalhando na área”.

Por Jonas Souza

20/09/2025 às 22:47

Notícias de Manaus – A atuação de flanelinhas em Manaus voltou a gerar indignação nas redes sociais na noite deste sábado (20/9). Internautas compartilharam vídeos e relatos de abordagens consideradas abusivas, em que motoristas seriam coagidos a pagar R$ 50 para estacionar em via pública, sob ameaça de ter os vidros do carro quebrados em caso de recusa.

Leia mais: Investigado por licitações suspeitas, prefeito Adail Pinheiro ganha da Câmara de Coari liberação para emprestar R$ 100 milhões

Nas imagens divulgadas, um motorista discute com um homem que afirma estar “trabalhando na área”. Ao notar que estava sendo filmado, outro rapaz mais jovem, que também aparece na cena, se afasta rapidamente.

A denúncia repercutiu nos comentários. “Trabalhando? A rua é dele agora é?”, escreveu um internauta. Outro reclamou: “Flanelinhas querem cobrar estacionamento público, é muita sacanagem”. “Absurdo essa cidade”, desabafou mais um usuário.

A prática de flanelinhas é alvo recorrente de reclamações na capital amazonense, principalmente em áreas de grande movimento, como Centro e zona Sul.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

