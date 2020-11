Internos do Compaj recebem vacina contra sarampo e H1N1

Redação AM POST

Detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) receberam, na manhã desta terça-feira (10/11), a continuidade da campanha de vacinação contra a influenza e o sarampo. A ação acontece por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e a empresa cogestora da unidade, Reviver Administração Prisional.

A ação tem por objetivo imunizar todos os detentos da unidade para evitar possíveis contaminações por gripes e sarampo. Na ocasião, foram imunizados também novos internos que adentraram à unidade depois de abril, mês onde ocorreu a primeira fase de vacinação.

Na manhã de hoje, foram administradas, nos internos, 600 doses das vacinas, sendo 300 contra a influenza e 300 contra o sarampo. A ação se estenderá até esta quarta (11/11), com a aplicação de mais 600 doses, totalizando 1200.

Presente na ação, o diretor do Compaj, Lucas Maceda, ressaltou a importância da imunização dos detentos. “A população carcerária, pelas condições onde elas habitam, acabam se tornando uma população frágil e a imunização age de encontro a isso. Nossa intenção é fortalecer e aumentar a imunidade deles contra os males que assolam a sociedade hoje”, disse.

A coordenadora de Saúde do Sistema Penitenciário do Amazonas (CSSPAM) da Seap, Alyne Botelho, destacou a importância da parceria com a Semsa, que permitiu a imunização dos internos e também ressaltou a importância da vacinação nas unidades. “A importância da vacinação é evitar possível contaminação por meio das síndromes gripais ou surtos de sarampo. Quero ressaltar a parceria com a Semsa que, por meio do programa nacional de imunização, tem nos dado o apoio e suporte necessários para o sucesso da campanha”, disse.

Além do Compaj, a campanha de vacinação ainda se estenderá pelas demais unidades do sistema prisional da capital.