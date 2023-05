‘Investigação sem varrer irregularidades para debaixo tapete’, afirma vereador sobre CPI da Águas de Manaus

A CPI da Águas de Manaus encerrou seus trabalhos após 65 dias de intenso trabalho na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Entre os resultados alcançados pela CPI, destaca-se a redução da taxa de cobrança de esgoto de 100% para 75% e a proibição da cobrança de esgoto em áreas onde não há tratamento adequado. O relatório final e o Termo de Ajuste de Gestão (TAG), foram assinados na tarde de quinta-feira (25/05), marcando o desfecho dessa importante investigação.

O vereador Rosivaldo Cordovil, membro da CPI, parabenizou a todos que participaram das discussões e trouxeram as demandas da sociedade que clamavam por ajuda. Ele destacou que a Águas de Manaus precisa compreender que as pessoas pagam suas contas esperando ter um serviço de qualidade em suas casas, pois não adianta pagar por algo que não consomem. Cordovil enfatizou que a CPI foi criada com o propósito de investigar e realizar levantamentos importantes para a população, e ressaltou que a CPI é o fórum adequado para isso, afirmando que ainda há muito trabalho pela frente e que nada será varrido “para debaixo do tapete”.

“Nós estamos aqui para representar os interesses da população. A águas de Manaus tem que entender que as pessoas não estão pagando suas contas de forma voluntária, elas pagam porque esperam ter um serviço adequado. E a CPI é o espaço para investigarmos todas as irregularidades e garantir que a população receba o que lhe é de direito”, ressaltou o vereador Cordovil.

Cordovil também ressaltou a importância da redução na taxa de esgoto para as famílias manauaras. Ele afirmou: “Essa redução na tarifa de esgoto é uma vitória para os cidadãos de Manaus. Significa alívio financeiro para milhares de famílias e um reconhecimento de que a qualidade dos serviços prestados pela concessionária deve ser condizente com o valor cobrado. Nós estamos lutando para que as pessoas não paguem por algo que não recebem, e essa conquista é um passo importante nessa direção”.

Um dos principais pontos do Termo de Ajuste de Gestão é a solicitação para que a concessionária não deixe buracos nas vias públicas de Manaus durante reparos na tubulação.

O Termo de Ajuste de Gestão foi assinado por todos os membros da comissão e pelo gerente jurídico da Águas de Manaus, José Roberto, e pelo procurador do município João Victor.

Redação AM POST*