Investigadora da PC-AM é flagrada dirigindo caminhonete Amarok usada para crimes em Manaus

Policial foi abordada com armas e equipamentos, mas liberada após depoimento no 8º DIP.

Por Marcia Jornalist

21/08/2025 às 12:09 - Atualizado em 21/08/2025 às 13:09

Notícias de Manaus – Uma investigadora da Polícia Civil do Amazonas foi flagrada na tarde de terça-feira, 19 de agosto, dirigindo uma caminhonete Amarok, suspeita de estar envolvida em diversos crimes na capital.

A abordagem ocorreu no bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus, durante uma operação da Polícia Militar, que recebeu denúncias anônimas sobre o uso do veículo por criminosos.

Ao interceptar a caminhonete, os policiais militares ficaram surpresos ao descobrir que a motorista era uma servidora da Polícia Civil, que ainda teria resistido à prisão. Durante a revista no carro, foram encontradas duas pistolas, coletes balísticos, balaclavas, um pé de cabra e um distintivo da Polícia Militar.

A investigadora e todo o material apreendido foram levados ao 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para o registro da ocorrência. Após prestar depoimento, a policial foi liberada.

A situação gerou preocupações sobre a conduta de agentes da lei e a necessidade de investigações mais profundas em casos de possível conluio em atividades criminosas.

