Ipaam realiza resgate de gavião-pedrês e filhotes de aracuã em Manaus

Os animais foram entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Por Fernanda Pereira

12/08/2025 às 10:50

Foto: Moisés Henrique/Ipaam

Notícias de Manaus  – O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) resgatou, na segunda-feira (11/08), um gavião-pedrês (Buteo nitidus) e dois filhotes de aracuã (Ortalis motmot) em diferentes bairros de Manaus. Os animais foram entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para receberem atendimento especializado.

O gavião-pedrês foi encontrado no bairro Monte das Oliveiras, zona norte, e entregue na sede do Ipaam, de onde foi encaminhado à Gerência de Fauna (GFAU) para os procedimentos de resgate.

Já os dois filhotes de aracuã foram resgatados no bairro Parque Dez, zona centro-sul, por um morador que ouviu os animais piando e percebeu que estavam separados dos pais. Ele recolheu as aves para protegê-las do tráfego de veículos e acionou o Ipaam.

O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, reforça a importância da colaboração da população no resgate de animais silvestres.

“A participação cidadã é fundamental para o sucesso dessas ações. Ao encontrar um animal silvestre ferido ou fora de seu habitat, o ideal é não tentar manter o animal em casa, mas acionar imediatamente os órgãos ambientais competentes, que possuem equipe preparada para o atendimento adequado”, disse o gestor.

No Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), no Distrito Industrial 1, na zona sul da capital, o biólogo do Ibama, Rafael Abtibol, informou que os filhotes de aracuã estão saudáveis e passarão por triagem veterinária, exames e manejo alimentar até estarem aptos para soltura. O gavião-pedrês apresentou fratura exposta na asa esquerda e será submetido a raio-X e avaliação para definir o tratamento adequado, que pode incluir cirurgia e reabilitação.

Espécies resgatadas

O gavião-pedrês é uma ave de médio porte, com cerca de 44 a 60 cm de comprimento e envergadura de asas entre 75 e 94 cm. Sua plumagem apresenta tons cinza e branco, e se alimenta de aves, répteis e insetos, sendo ágil e rápido na caça. Vive em diversos tipos de vegetação e alcança maturidade sexual aos dois anos.

O aracuã, maior espécie do seu gênero, mede entre 50 e 56 cm, com plumagem cinza e cauda longa com penas marrom-avermelhadas. Vive em bandos e se alimenta de frutos, folhas e flores, desempenhando papel importante na dispersão de sementes. Seu período reprodutivo inicia no começo das chuvas, com ninhos construídos em árvores ou arbustos.

O Ipaam orienta que solicitações de resgate podem ser feitas pelo WhatsApp da Gerência de Fauna, no número (92) 98438-7964.

