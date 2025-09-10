Ipaam resgata 28 animais silvestres em Manaus durante o mês de agosto

Notícias de Manaus – O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), por meio da Gerência de Fauna (GFAU), resgatou 28 animais silvestres em diferentes zonas de Manaus ao longo de agosto. As ocorrências — acionadas pela população — envolveram aves, répteis e mamíferos localizados em áreas urbanas.

PUBLICIDADE

Entre os destaques estão o pariri (Geotrygon montana, 5), o urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus, 3), a iguana (Iguana iguana, 2) e o jacaré-coroa (Paleosuchus trigonatus, 2). Também houve registros de jiboia (Boa constrictor), aracuã-pequeno (Ortalis motmot), capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), gavião-carijó (Rupornis magnirostris), macaco-prego (Sapajus apella), macaco-aranha (Ateles paniscus) e sauim-de-coleira (Saguinus bicolor), entre outras espécies.

Segundo o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, a colaboração dos moradores é decisiva para o êxito das operações. Ele reforça que a GFAU atua no resgate de silvestres em risco ou em área urbana, mas não atende animais domésticos (como cães e gatos) nem sinantrópicos (como ratos e morcegos). “Muitos pedidos chegam por direct no Instagram, mas é fundamental que a população saiba diferenciar animais silvestres de domésticos”, ressaltou.

PUBLICIDADE

Leia também: ‘Gás do Povo’ começa em novembro e vai beneficiar 546 mil famílias no Amazonas; veja quem tem direito

Os bairros com mais ocorrências foram Alvorada e Ponta Negra (três resgates cada), seguidos por Adrianópolis, Coroado, Monte das Oliveiras, Parque 10 e São José Operário (duas cada).

Após o resgate, os animais seguem para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, no Distrito Industrial I, onde passam por identificação, marcação, triagem, tratamento, recuperação e reabilitação. Com alta, a soltura ocorre em Áreas de Soltura de Animais Silvestres (Asas) cadastradas pelo Ibama.

Em caso de necessidade, a orientação é contatar a GFAU pelo WhatsApp (92) 98438-7964, enviando imagens para identificação e a localização. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 14h.