Irmã de motociclista morto em acidente contesta motorista de ônibus e cobra justiça em Manaus: “Acabou com uma família”

Notícias de Manaus – O motociclista Francisco Rodrigues, de 38 anos, morreu após colidir com um micro-ônibus do transporte especial quando seguia para o trabalho na manhã desta terça-feira (29), na Avenida Brasil, bairro Vila da Prata, zona Oeste de Manaus. Familiares da vítima não aceitam a versão do motorista envolvido e exigem apuração rigorosa do caso.

Segundo o relato apresentado pelo condutor do micro-ônibus, que não teve sua identidade revelada, Francisco teria avançado o sinal vermelho em um cruzamento, o que teria causado o acidente fatal. No entanto, familiares do motociclista contestam essa versão e alegam que há testemunhas que presenciaram o momento da colisão e afirmam que o motorista do micro-ônibus estava em alta velocidade e teria desrespeitado a sinalização.

“Meu irmão ia para o trabalho todo dia, de segunda a sábado e ele sempre foi muito cuidadoso”, afirmou Adriana Dantas, irmã da vítima. Emocionada, ela fez um apelo por justiça: “É fácil culpar quem não pode se defender. Tem testemunha dizendo que ele [motorista] é quem estava correndo”.

“Eu vou atrás de justiça, esse homem vai ter que pagar pelo que fez, porque ele acabou com uma família”, destacou.

Francisco residia no bairro Santo Antônio, zona Oeste da capital, e estava no atual emprego há menos de um ano. Ele era casado e pai de três filhos. A morte inesperada deixou a família devastada, e moradores da região onde ocorreu o acidente também se solidarizaram com os parentes, cobrando medidas mais rígidas para evitar novas tragédias no trânsito.

A Polícia Militar e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local e isolaram a área para a realização da perícia técnica. O corpo de Francisco foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

A família agora aguarda o andamento das investigações para esclarecer os fatos. Enquanto isso, amigos e vizinhos organizam uma manifestação para homenagear Francisco e pedir mais fiscalização e segurança no trânsito da cidade.