Irmãos indígenas que se perderam em mata recebem alta após 20 dias internados em hospital de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Após ficarem 20 dias internados no Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Oeste (HPSC-ZO), os irmãos Gleiçon Carvalho Ferreira, de 9 anos, e Glauco Carvalho Ferreira, de 7 anos, receberam alta da unidade de saúde na manhã desta quarta-feira (06/04).

Continua depois da Publicidade

As crianças deram entrada na unidade no dia 17 de março, após ficarem 27 dias perdidos na floresta em Manicoré (a 332 quilômetros da capital).

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), os irmãos apresentaram boas condições clínicas para receber alta. Vale lembrar que eles foram acompanhados por uma equipe multidisciplinar durante todo o período em que permaneceram na unidade.

De acordo com médico pediatra responsável pelo tratamento dos pequenos, Eugênio Tavares, a recuperação deles foi significativa. O mais velho chegou a ganhar quase dez quilos e o mais novo ganhou seis quilos durante os dias que ficaram internados.

Continua depois da Publicidade

“O maior de oito anos chegou aqui com 18 quilos e esta saindo com 26 quilos. O menor chegou com 12 quilos e está saindo com 18,7 quilos. Houve uma recuperação espantosa do peso apesar de estarem ambos infectados”. Segundo o médico, a criança de oito anos foi quem teve o estado de saúde considerado mais grave, no entanto, está recuperado.