Irregularidades e precariedade nos serviços geram multa de R$ 1,5 milhão a Águas de Manaus

Redação AM POST*

No mês de abril deste ano, a concessionária Águas de Manaus foi multada em mais de R$ 1,5 milhão, pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), devido a irregularidades e falhas nos serviços prestados à população manauara.

A Ageman encaminhou no dia 20 de abril deste ano para execução das três multas, separadas nos valores de pouco mais de meio milhão, aplicadas à concessionária pelo descumprimento ao Contrato de Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário na capital. No total, as penalidades somam pouco mais de R$ 1,5 milhão. O montante será revertido em prol de ações voltadas à regulação dos serviços essenciais, seguindo a determinação do prefeito David Almeida.

Conforme o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho, as multas foram aplicadas em 2019 e seguiram todo o rito processual. “Ao longo desse tempo, tivemos a recepção dos recursos administrativos interpostos pela empresa e posterior recebimento e julgamento pelo Conselho Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (CMR), o qual manteve a decisão inicial da Ageman pela manutenção das penalidades à concessionária. Pedidos de reconsideração também foram analisados pelas diretorias técnica e jurídica da Agência, assim como pelo Conselho que reafirmou a manutenção das penalidades, no entanto, as atipicidades e dificuldades impostas pela Covid-19 postergaram a execução, o que não causará prejuízo algum às partes envolvidas”, afirmou Fábio Alho.

A decisão pela execução foi publicada na edição 5.078, do Diário Oficial do Município, que circulou no dia 20/04/2021. Segundo a publicação, a multa 001/2019 trata da prestação inadequada e ineficaz do serviço de abastecimento de água à comunidade Grande Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho. A multa 002/2019 diz respeito à inexecução parcial do Plano de Exploração dos Serviços de 2018 e a multa 003/2019, pelo descumprimento ao não atingimento das metas estipuladas no Plano de Melhorias de 2018.

Fábio Alho explicou, ainda, que superadas as fases recursais no âmbito administrativo, a empresa poderá recorrer judicialmente das penalidades, a exemplo do que ocorreu com a multa aplicada referente à não renovação das apólices dos seguros e garantias dos bens. “No âmbito da regulação, não seria o ideal pois todas as fases administrativas foram cumpridas na forma da lei”, disse ele. A referida multa encontra-se no valor de R$ 540 mil, calculada até março/2021, no entanto, um Mandado de Segurança está impedindo a execução da penalidade.

A concessionária disse por meio de nota que os processos em questão são de anos anteriores a gestão da empresa na concessão dos serviços de água e esgoto em Manaus e que uma das multas, inclusive, já foi anulada pela Justiça do Amazonas.

