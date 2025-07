Isaac Tayah se afasta por dois meses da subsecretaria de Saúde de Manaus por motivos de saúde

Notícias de Manaus – O médico Isaac Tayah foi afastado do cargo de subsecretário da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) por dois meses, em razão de questões de saúde. A licença teve início no dia 14 de julho e se estenderá até 11 de setembro, conforme divulgado pelo Diário Oficial do Município.

Durante o período de afastamento, assume interinamente a direção da subsecretaria a atual diretora da Vigilância Sanitária, Maria do Carmo Leão Coelho. Em conformidade com a legislação municipal, ela acumulará esta função com sua atual atribuição.

A solicitação da licença foi feita pela própria Semsa, passando por processo administrativo conduzido pela Casa Civil, que validou a indicação de Maria do Carmo para a substituição temporária.

Isaac Tayah, que já foi vereador, vive na rotina o enfrentamento de questões de saúde. Ele assumiu a direção da Vigilância Sanitária em 3 de janeiro, e em 19 de maio foi empossado como subsecretário da Semsa. Em março, ele desmentiu rumores de que teria sido internado em São Paulo para quimioterapia, esclarecendo que se submetia apenas a exames de rotina desde que foi diagnosticado com linfoma no cerebelo há quase dez anos.