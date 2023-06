Isabelly Aurora se pronuncia após ser alvo da Operação Dracma em Manaus; confira

A influenciadora digital Isabelly Aurora se manifestou nesta quinta-feira (29) nas redes sociais após ser alvo da operação Operação Dracma deflagrada hoje pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que prendeu os blogueiros Mano Queixo, Lucas Picolé e a cunhada dele Flávia Ketlen Matos da Silva em Manaus, suspeitos de envolvimento em esquema fraudulento de venda de rifas que movimentou mais de R$5 milhões.

“Não se preocupem não fui apreendida e não estou foragida, estou bem. Estou sem meu celular/sem acesso ao meu Instagram. Quem me acompanha sabe que eu sou uma pessoa do bem e vou provar e comprovar tudo. Estou tomando as devidas providencias. peço que não vinculem a minha imagem a ninguém! Cada um tem o seu trabalho e tudo será esclarecido“, disse.

A mãe dela também se manifestou nas redes sociais e disse que a filha é uma pessoa boa de coração, tem caráter, é admirada e está sendo alvo de inveja.

“Estão querendo prejudicar minha filha. Vocês que são seguidores dela, fiquem do lado dela porque ela vai provar tudo que eles estão falando. Fico muito triste porque ela é uma pessoa boa de coração mas isso causa inveja nas pessoas”, declarou.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na casa de Isabelly foi cumprido apenas um mandado de busca e apreensão.

“Todos os mandados foram cumpridos na capital amazonense. Tivemos 10 ordens de busca e apreensão, considerando os alvos de sequestro de bens, que seriam os veículos. Durante as diligencias policiais culminou na prisão do Lucas Picolé e seu companheiro o Mano Queixo, e também em relação a Flávia Ketlen que operava no esquema, principalmente, na escoação de dinheiro com a dissimulação e lavagem de capitais“, explicou.

“Em relação a Isabelly Aurora, durante as buscas, não foi encontrado nada ilícito que pudesse fomentar o flagrante mas ela encontra-se junto com os demais na investigação da organização criminosa, lavagem de dinheiro e muitos outros crimes”, completou.

O esquema criminoso consistia na venda de rifas eletrônicas por um valor de cerca de R$0,50 centavos e após a venda de todos os bilhetes o sorteio era realizado mas uma pessoa próxima aos influenciadores e pertencente ao mesmo ciclo, acabava ganhando e a premiação retornava aos influencers que seguiam com a fraude.

