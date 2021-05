Itinerário dos ônibus 004, 706 e 711 são alterados em Manaus; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai alterar a partir desta terça-feira, 25/5, o itinerário das linhas de ônibus 004, 706, 711, que circulam na área central em direção à zona Sul da cidade. A mudança na circulação dos coletivos foi necessária por conta da interdição realizada na rua dos Andradas, devido aos alagamentos na via.

A rua Izabel, no trecho entre a rua José Paranaguá e rua Quintino Bocaiúva, teve o sentido de fluxo invertido no sentido Centro/bairro, para que os coletivos sigam em direção ao bairro pela ponte do Educandos.

Com a mudança de circulação, as linhas 004, 706, 711, no sentido Centro/bairro, seguem até a rua José Paranaguá, depois dobram na rua Izabel no fluxo invertido, acessam a rua Quintino Bocaiúva e avenida Lourenço da Silva Braga e seguem o itinerário para o bairro.

A linha 625, no sentido Centro/bairro, vai seguir até a rua José Paranaguá, depois irá acessar a avenida Lourenço da Silva Braga e seguir ao bairro.

Agentes de trânsito e fiscais de transportes estarão monitorando as vias, para informar os motoristas sobre as mudanças e circulação dos coletivos.