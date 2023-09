Itinerários de ônibus no Centro são modificados para festival “#SouManaus Passo a Paço 2023”; confira

Manaus/AM – Os usuários do transporte público que se deslocam ao centro de Manaus, a partir das 19h desta terça-feira, 5/9, devem ficar atentos a mudanças no itinerário das linhas de ônibus que atendem a região. A maioria das linhas irão atender a avenida Getúlio Vargas, no sentido bairro-Centro, ou seja, do outro lado da avenida que atendem normalmente. Para orientar os usuários, paradas de ônibus improvisadas serão instaladas do outro lado da pista.

As mudanças ocorrem nos três dias do evento “#SouManaus Passo a Paço 2023”, 5, 6 e 7/9, sempre a partir das 19h. Para quem irá se divertir nesses dias, a Prefeitura de Manaus oferece reforço na frota dos ônibus para diversos bairros e ainda ônibus de reforço para atender os usuários de acordo com a demanda. Agentes de trânsito e fiscais de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão nos principais pontos para orientar os motoristas e usuários de ônibus quanto às melhores opções de locomoção.

Confira as informações e os novos itinerários temporários em anexo:

As alterações nas linhas de ônibus iniciam a partir da praça da Saudade. Grande parte das linhas que trafegam pela rua Epaminondas, oriundas das avenidas Constantino Nery e Djalma Batista, farão desvio na praça da Saudade, seguindo pela rua Ferreira Pena, Silva Ramos (ao lado do prédio do Tribunal Regional do Trabalho – TRT), Tarumã, Getúlio Vargas (no sentido bairro-Centro), dobrando à esquerda na avenida 7 de Setembro, novamente à esquerda na avenida Joaquim Nabuco. A partir da Joaquim Nabuco, as linhas em direção ao Terminal 1 (Constantino Nery) dobram à esquerda na Leonardo Malcher e as linhas em direção a Djalma Batista seguem pela Joaquim Nabuco em seu itinerário normal.

As linhas que atendem a avenida Tarumã (002, 447, 535, 600, 602, 611, 612, 616 e 713) seguem normal até avenida Epaminondas e depois pelas ruas Simão Bolivar, Ferreira Pena, Silva Ramos, avenidas Tarumã, Getúlio Vargas, 7 de Setembro, Joaquim Nabuco e novamente avenida Tarumã, para depois seguir itinerário normal.

Linhas oriundas do Terminal de Integração da Cachoeirinha 2 (T2) seguirão normalmente pela Leonardo Malcher e depois pela avenida Getúlio Vargas e entram à esquerda na avenida 7 de Setembro para continuar o itinerário normal. Farão este itinerário as linhas: 004, 457, 461, 507, 515, 517, 604, 606, 608, 610, 619, 621, 650, 651, 708 e 711.

Para atender os usuários serão instalados pontos de ônibus na avenida Getúlio Vargas, no sentido da avenida Tarumã em direção à 7 de Setembro. Estas paradas temporárias na Getúlio Vargas irão obedecer às atuais paradas seletivas no sentido oposto a partir das 19h. Por exemplo, durante a interdição, as linhas que param na parada seletiva no colégio Santa Dorotéia deverão embarcar do outro lado da pista próximo a policlínica Gilberto Mestrinho, e assim sucessivamente em toda a extensão da Getúlio Vargas.

Quanto às linhas procedentes do Educandos que descem pela rua Quintino Bocaiuva (625, 704, 705 e 706), estas seguem pela avenida Floriano Peixoto e dobram à direita na avenida 7 de Setembro e depois seguem o itinerário normal.

Por fim, as linhas que atendem a rua Alexandre Amorim (112 e 129) seguem pelas ruas Alexandre Amorim, 10 de julho, avenidas Getúlio Vargas e avenida 7 de Setembro, seguindo o itinerário normal.

Nos dias do evento as linhas de ônibus 101, 112, 121, 126, 214, 219, 227, 321, 356, 422, 443, 500, 540, 560, 612, 640, 652, 676, 448, 440 e 706 farão mais uma viagem após a meia-noite. Além disso, após este horário, 22 ônibus de apoio farão viagens extras de acordo com a demanda do público saindo da praça da Saudade.

Redação AM POST