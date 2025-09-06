Ivete Sangalo entra no palco Malcher e agita multidão no Sou Manaus 2025

Notícias de Manaus – A noite deste sábado (6) no Sou Manaus Passo a Paço 2025 ficou marcada pela energia contagiante de Ivete Sangalo. A cantora, de 53 anos, subiu ao Palco Malcher usando um figurino verde brilhante e abriu o show com o hit “Energia de Gostosa”, levando o público ao delírio.
A multidão que lotou a área do evento acompanhou cada verso, cantando e dançando ao som da rainha do axé, que há décadas conquista gerações com seu carisma e presença de palco.
O show de Ivete integra a programação de grandes atrações do festival, que ainda recebe nomes como Pablo e Calcinha Preta nesta mesma noite. A expectativa da organização é que milhares de pessoas passem pelo local até o fim da programação, consolidando mais um dia de sucesso do evento cultural que movimenta Manaus.