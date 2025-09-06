A notícia que atravessa o Brasil!

Ivete Sangalo entra no palco Malcher e agita multidão no Sou Manaus 2025

O show de Ivete integra a programação de grandes atrações do festival.

Por Bruno Pacheco

06/09/2025 às 21:03 - Atualizado em 06/09/2025 às 21:35

Notícias de Manaus – A noite deste sábado (6) no Sou Manaus Passo a Paço 2025 ficou marcada pela energia contagiante de Ivete Sangalo. A cantora, de 53 anos, subiu ao Palco Malcher usando um figurino verde brilhante e abriu o show com o hit “Energia de Gostosa”, levando o público ao delírio.

A multidão que lotou a área do evento acompanhou cada verso, cantando e dançando ao som da rainha do axé, que há décadas conquista gerações com seu carisma e presença de palco.

Leia mais: #SouManaus recebe Ivete Sangalo, Calcinha Preta e Pablo neste sábado; veja movimentação

O show de Ivete integra a programação de grandes atrações do festival, que ainda recebe nomes como Pablo e Calcinha Preta nesta mesma noite. A expectativa da organização é que milhares de pessoas passem pelo local até o fim da programação, consolidando mais um dia de sucesso do evento cultural que movimenta Manaus.

