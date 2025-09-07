A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Ivete Sangalo retorna a Manaus e emociona multidão no #SouManaus 2025

Retorno triunfante de Ivete Sangalo marca a segunda noite do palco Malcher, com emoção, recorde de público e celebração da música brasileira.

Por Beatriz Silveira

07/09/2025 às 08:28

Ver resumo

Notícias de Manaus – Após anos de expectativa, Ivete Sangalo fez seu tão aguardado retorno a Manaus na noite deste sábado (06/09), e transformou o palco Malcher em um espetáculo histórico durante o “#SouManaus Passo a Paço 2025”. Considerada um dos maiores nomes da música brasileira, a artista arrastou uma multidão emocionada que cantou em coro sucessos de mais de três décadas de carreira.

PUBLICIDADE

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou de perto o início da programação e ressaltou o crescimento do festival, que já bateu recorde de público logo no primeiro dia. Segundo ele, mais de 168 mil pessoas circularam pela área do evento, que possui 63 mil metros quadrados. A expectativa da gestão é superar 175 mil espectadores nesta edição.

Leia também: Flanelinha portando arma fogo foi interceptado e retirado do perímetro do Sou Manaus 2025, diz prefeito David Almeida

PUBLICIDADE

A programação do palco Malcher começou com a energia do trio manauara “Somos do Norte”, seguido pelo talento dos levantadores de toada David Assayag e Patrick Araújo, que aqueceram o público para a chegada do “Furacão Baiano”. Ivete, cheia de carisma e emoção, não conteve a felicidade de estar de volta à capital amazonense: “É sempre uma alegria estar em Manaus. Quem conhece essa cidade jamais esquece. Prometo que não vou demorar tanto para voltar”, declarou.

Em um momento especial, a cantora destacou que esta foi sua primeira apresentação no Centro Histórico de Manaus, local que classificou como “cheio de significado”. O público vibrou a cada canção, transformando a noite em uma verdadeira celebração de amor e alegria.

O evento também contou com apresentações de Pablo do Arrocha e Calcinha Preta, completando a noite de festa. Já neste domingo (07/09), o encerramento do festival terá shows de Gusttavo Lima, Péricles, Ludmilla e Xand Avião, prometendo fechar o #SouManaus 2025 em grande estilo.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

Direita e esquerda protestam em Brasília durante o desfile de 7 de Setembro

STF não aparece.

há 16 segundos

Manaus

David Almeida visita espaço de acessibilidade para PcDs no #SouManaus 2025

Festival disponibiliza espaço exclusivo para Pessoas com Deficiência, com estrutura adaptada e equipes de apoio, reafirmando a inclusão no #SouManaus 2025.

há 38 minutos

Caiu na rede é post!

Influenciadora Gkay marca presença em noite histórica de Ivete Sangalo em Manaus

Influenciadora movimenta público ao prestigiar apresentação de Ivete Sangalo no palco Malcher do #SouManaus 2025.

há 1 hora

Manaus

Pablo e Calcinha Preta emocionam público no palco Malcher do #SouManaus 2025

Festival lota o palco Malcher com shows de Pablo e Calcinha Preta, celebrando a diversidade musical e os 10 anos do #SouManaus.

há 2 horas

Manaus

Cultura indígena e diversidade marcam segunda noite do #SouManaus 2025

Festival reúne cultura indígena, gastronomia e universo geek em uma celebração da pluralidade amazônica no coração de Manaus.

há 3 horas