Ivete Sangalo retorna a Manaus e emociona multidão no #SouManaus 2025

Notícias de Manaus – Após anos de expectativa, Ivete Sangalo fez seu tão aguardado retorno a Manaus na noite deste sábado (06/09), e transformou o palco Malcher em um espetáculo histórico durante o “#SouManaus Passo a Paço 2025”. Considerada um dos maiores nomes da música brasileira, a artista arrastou uma multidão emocionada que cantou em coro sucessos de mais de três décadas de carreira.

PUBLICIDADE

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou de perto o início da programação e ressaltou o crescimento do festival, que já bateu recorde de público logo no primeiro dia. Segundo ele, mais de 168 mil pessoas circularam pela área do evento, que possui 63 mil metros quadrados. A expectativa da gestão é superar 175 mil espectadores nesta edição.

Leia também: Flanelinha portando arma fogo foi interceptado e retirado do perímetro do Sou Manaus 2025, diz prefeito David Almeida

PUBLICIDADE

A programação do palco Malcher começou com a energia do trio manauara “Somos do Norte”, seguido pelo talento dos levantadores de toada David Assayag e Patrick Araújo, que aqueceram o público para a chegada do “Furacão Baiano”. Ivete, cheia de carisma e emoção, não conteve a felicidade de estar de volta à capital amazonense: “É sempre uma alegria estar em Manaus. Quem conhece essa cidade jamais esquece. Prometo que não vou demorar tanto para voltar”, declarou.

Em um momento especial, a cantora destacou que esta foi sua primeira apresentação no Centro Histórico de Manaus, local que classificou como “cheio de significado”. O público vibrou a cada canção, transformando a noite em uma verdadeira celebração de amor e alegria.

O evento também contou com apresentações de Pablo do Arrocha e Calcinha Preta, completando a noite de festa. Já neste domingo (07/09), o encerramento do festival terá shows de Gusttavo Lima, Péricles, Ludmilla e Xand Avião, prometendo fechar o #SouManaus 2025 em grande estilo.