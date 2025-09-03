A notícia que atravessa o Brasil!

Jacaré de mais de dois metros é resgatado na Praia da Ponta Negra, em Manaus; Veja

Corpo de Bombeiros do Amazonas atua para capturar réptil de aproximadamente dois metros próximo à orla.

Por Marcia Jornalist

03/09/2025 às 09:02

Notícias de Manaus – Na terça-feira (2), banhistas da Praia da Ponta, em Manaus, foram surpreendidos pela presença de um jacaré de grande porte, estimado em mais de dois metros de comprimento.

O réptil apareceu em uma área rasa próxima à orla, o que facilitou sua visualização e gerou preocupação entre os frequentadores.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e enviou uma equipe especializada em resgate de animais silvestres para realizar a captura do jacaré. A operação foi conduzida com cuidado, priorizando a segurança dos banhistas e a integridade do animal.

Imagens divulgadas pelo CBMAM mostram o momento da captura, evidenciando o trabalho técnico da guarnição para evitar qualquer risco de acidente. Após o resgate, o jacaré foi removido da área frequentada por pessoas e encaminhado para um local seguro, longe do contato humano.

A corporação destacou que a ação visou proteger tanto a população quanto a fauna local, reforçando a importância da convivência responsável entre seres humanos e animais em ambientes naturais.

LEIA MAIS: Carro capota no bairro Compensa e deixa pessoa ferida, em Manaus; Assista

O episódio chamou a atenção para a necessidade de vigilância constante em áreas de preservação próximas a centros urbanos, onde a fauna silvestre pode se aproximar de locais públicos.

