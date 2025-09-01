A notícia que atravessa o Brasil!

Jacaré gigante aparece na praia da Ponta Negra e assusta banhistas em Manaus

Animal foi visto por banhistas na tarde desta segunda-feira (1º) e levantou preocupações sobre segurança na praia da Ponta Negra.

Por Beatriz Silveira

01/09/2025 às 21:24

Notícias de Manaus – Um jacaré de grandes proporções surpreendeu frequentadores da praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, na tarde desta segunda-feira (1º). O animal foi visto próximo à faixa de areia e acabou chamando atenção de banhistas que registraram o momento em vídeos que rapidamente circularam em aplicativos de mensagens.

Nas imagens, o réptil aparece caminhando calmamente pela beira do Rio Negro, em meio à movimentação de pessoas que estavam no local aproveitando o dia de lazer. A cena gerou curiosidade, mas também preocupação, já que a presença de um animal silvestre de grande porte em uma área frequentada por famílias pode representar riscos.

Leia também: Morte do sargento Lucas completa 4 anos: relembre o caso que chocou Manaus

Diante da situação, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para avaliar o caso e garantir a segurança da população. Ainda não há informações se o jacaré foi capturado ou se retornou sozinho para áreas mais afastadas do rio.

A praia da Ponta Negra é um dos principais cartões-postais de Manaus e costuma receber grande fluxo de visitantes, principalmente em dias de calor. Por estar localizada às margens do Rio Negro, a presença de animais silvestres não é incomum, embora aparições de jacarés próximos à faixa de areia sejam consideradas raras.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

