Jack Serafim diz que ‘Réveillon Sustentável’ da Prefeitura de Manaus vai converter resíduos para associações de reciclagem

Redação AM POST*

O Sub secretário de comunicação, Jack Serafim explicou em entrevista nesta terça-feira (27) sobre o “Réveillon Sustentável Manaus, Floresta Viva 2023” que será comemorado em três pontos de Manaus, na virada de sábado (31) para domingo (1º). São eles: a praia da Ponta Negra, na Zona Oeste; Orla do Amarelinho, no bairro Educandos, Zona Sul; e Shopping Phelippe Daou, localizado no bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

De acordo com Jack Serafim o evento recebeu o ‘Selo Sustentabilidade Tesouro Verde’, concedido pelo Grupo Brasil Mata Verde (BMV).

“O tema sustentabilidade tem a ver com uma qualidade que só Manaus tem. Manaus está sentada num trono da floresta amazônica e deve ser uma autoridade a nível mundial para falar sobre isso, e para falar disso a gente tem que dar exemplo. Esse evento em especifico tem o selo tesouro verde de sustentabilidade, uma coisa inédita. Todos os resíduos que vão ser gerados serão recolhidos, algo em torno de 100 mil resíduos, e serão convertidos para associações de reciclagem de Manaus”, disse.

A certificação foi adquirida por meio da aquisição de 162 Unidades de Crédito de Floresta homologadas dentro do programa BMV, que atesta o compromisso com a proteção, preservação de floresta nativa e do meio ambiente pela organização do evento.

A cantora Simone Mendes, ex-dupla com Simaria, se apresentará na Ponta Negra.

Na sexta-feira (30), Manaus também vai contar com o Réveillon Gospel. As atrações confirmadas para o evento são Aline Barros e Cassiane.