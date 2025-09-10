A notícia que atravessa o Brasil!

Jack Serafim é confirmado como palestrante no Compol Amazonas 2025 em Manaus

Compol Amazonas 2025 reunirá especialistas em comunicação política e terá Jack Serafim entre os destaques da programação no Teatro Manauara.

Por Natan AMPOST

10/09/2025 às 14:32

Notícias de Manaus – O Compol Amazonas 2025, maior evento de comunicação institucional e política do Brasil, anunciou a participação do cientista político Jack Serafim em sua segunda edição, que acontece nos dias 20 e 21 de outubro de 2025, no Teatro Manauara, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento reunirá profissionais, lideranças públicas e especialistas nacionais e regionais para debater tendências, estratégias e desafios da comunicação política e governamental.

Jack ministrará a palestra “Amazonenses: como as urnas foram encantadas pelo Boto Tucuxi”, marcada para a manhã do dia 20. A presença de nomes de peso no cenário político e comunicacional reforça a proposta do Compol de valorizar experiências locais sem perder a conexão com o debate nacional.

Serafim traz ao palco uma trajetória consolidada em diferentes frentes da comunicação e da política. Bacharel em Ciência Política pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e acadêmico em Direito, ele se destacou por integrar áreas como rádio, publicidade, jornalismo digital e gestão pública. Durante sua passagem pelo Portal do Holanda, atuou como chefe de redação, período em que o veículo alcançou a liderança de audiência no Norte do país.

Sua experiência também inclui a modernização da comunicação da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), onde foi responsável pela inserção da instituição nas redes sociais, ampliando a transparência e permitindo transmissões ao vivo das sessões durante a pandemia. No campo eleitoral, assinou estratégias vitoriosas, como a campanha de Dra. Mayara Pinheiro, eleita a deputada estadual mais votada da história do Amazonas em 2018, e a campanha que levou Keitton Pinheiro à Prefeitura de Coari em 2021.

Mais recentemente, Serafim esteve à frente da Secretaria Municipal de Comunicação de Manaus, promovendo a reestruturação da comunicação institucional e digital da gestão. Também integrou o conselho geral de marketing da campanha de reeleição de David Almeida em 2024, ao lado de Egberto Batista e Eduardo Costa. Atualmente, ele atua como CEO da Micser Publicidade, empresa em destaque na produção e formação de marketing político e eleitoral na região.

Os ingressos para o Compol Amazonas 2025 já estão disponíveis no site Blueticket
.

