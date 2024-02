Jatinho que o prefeito David Almeida viajou para o Caribe está avaliado em mais de R$ 2,5 milhões

Notícias de Manaus– Na recente polêmica envolvendo o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), surgiram questionamentos sobre uma viagem realizada por ele durante o carnaval para a ilha de St. Maarten, no Caribe. O político esteve acompanhado pelo empresário Roberto de Souza Lopes, proprietário da Royal Tech, empresa que mantém vínculos ativos com a prefeitura local. A viagem foi realizada em um jato fretado do modelo C56X, com registro PMDB, avaliado em R$ 2.725.070 milhões pela Federal Aviation Administration.

Além do prefeito e do empresário Roberto de Souza Lopes, estavam presentes na aeronave o subsecretário de Planejamento e Gestão de Pessoas de Manaus, Valcerlan Ferreira Cruz, o advogado Kassio Almeida Faye das Chagas, a noiva de David Almeida, Izabelle Fontenelle de Queiroz, a modelo Eduarda Freiberger, Adriana Menezes Ferreira Cruz e Taís Cardoso de Amorim Faye.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O retorno da aeronave alugada pelo serviço Rico Táxi Aéreo ocorreu na quarta-feira (14), com pouso no Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes. A viagem chamou a atenção da imprensa e da população, gerando especulações e críticas.

Em resposta às críticas e questionamentos, a Prefeitura de Manaus enviou uma nota ao jornal O Globo, alegando que a viagem do prefeito foi “não planejada” e que ele foi convidado por Roberto Lopes, responsável pelo custeio da viagem. A nota ainda ressalta que a relação entre David Almeida e o empresário é anterior à gestão do prefeito no município.

Prefeitura e empresa

A empresa Royal Tech, anteriormente chamada de Royal Gestão e Serviços de Informática Ltda., possui um histórico de contratações com a Prefeitura de Manaus. Em gestões anteriores da ordem de R$ 3,5 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente a Royal Tech mantém um contrato com a Manaus Previdência para locação e manutenção de impressoras. Esse acordo, que foi fechado em 2019, tem um valor anual de R$ 58.656 e inclui o aluguel e o fornecimento de suprimentos para seis impressoras.

Ao longo do tempo, foram assinados quatro termos aditivos para prorrogar o contrato com a Manaus Previdência por mais 12 meses, no valor de R$ 20.020,80 anuais, porém com uma redução no número de impressoras, passando para quatro. O último termo aditivo tem validade até 15 de agosto de 2024.