Joaquim Melo criador da Banca do Largo, morre aos 64 anos

O criador da Banca do Largo, Joaquim Melo, morreu neste domingo (1), aos 64 anos, vítima de complicações cardíacas, após sofrer um infarto.

O homem era formado em Ciências Econômicas e mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federam do Amazonas (Ufam). O velório iniciou às 12h em uma funerária de Manaus e o sepultamento está previsto para 16h.

A famosa Banca do Largo abriga a mais completa coleção de livros sobre a Amazônia e faz parte da história do Largo de São Sebastião e de Manaus. Joaquim esteve a frente de 16 edições do Tacacá na Bossa, projeto que movimenta a cena cultural, com shows de artistas locais nas noites de quartas-feiras, no Largo de São Sebastião.

“Perdemos um querido historiador , que fazia tanta diferença no nosso meio. Era mais que isso, era um apaixonado pela história de Manaus e pela divulgação dos saberes do nosso Amazonas. Comprei tantos livros com esse querido e deixará tanta saudades.” publicou um perfil nas redes sociais.

Por meio de nota, o Governo do Amazonas informou que se solidariza com a família e amigos e agradece a imensa contribuição que Joaquim Melo, com seu amor pelos livros e pelo Amazonas, deu para a cultura e história do Estado.