Jogo das Estrelas em Manaus e arrecada 200 toneladas de alimentos na Arena da Amazônia

Notícias de Manaus – A Arena da Amazônia viveu uma noite memorável neste sábado (19) com a estreia manauara do Jogo das Estrelas, evento beneficente que uniu futebol, solidariedade e entretenimento em uma celebração vibrante. O ponto alto da noite foi a presença do craque Ronaldinho Gaúcho, pentacampeão mundial e duas vezes eleito melhor jogador do mundo, que encantou a torcida com sua habilidade e carisma inconfundíveis.

Realizado no Dia Nacional do Futebol, o evento promoveu uma partida simbólica entre os Amigos de Ronaldinho Gaúcho e os Amigos do Amazonas. Logo nos primeiros minutos, o jogo registrou gols e jogadas bem-humoradas, arrancando gargalhadas do público. “Muito feliz de estar aqui em Manaus contribuindo com esse evento e ao lado de todas essas pessoas”, disse Ronaldinho, emocionado com a receptividade dos amazonenses. O craque prometeu retornar à cidade para conhecer melhor a cultura local.

Com um elenco que reuniu mais de 15 nomes do esporte e do entretenimento, o jogo contou com participações de Zinho, Aldair, Léo Moura, Ronaldo Angelim, André Santos, o boxeador Popó Freitas e o irreverente árbitro Margarida. Personalidades políticas como os deputados estaduais Sinésio Campos e João Luiz também entraram em campo para apoiar a causa solidária.

Organizado pela Pereira Sports, o Jogo das Estrelas já passou por cidades como Vitória (ES) e Florianópolis (SC) e, agora, marca sua estreia na Região Norte. De acordo com o CEO da empresa, José Pereira, a próxima parada será Belém (PA) e, em seguida, Rio Branco (AC). “O Jogo das Estrelas é mais que uma partida de futebol. É uma corrente de solidariedade que já arrecadou mais de 200 toneladas de alimentos e beneficiou mais de 50 mil famílias em todo o Brasil. Manaus nos recebeu de braços abertos, e foi emocionante ver a Arena da Amazônia vibrando com tanta alegria”, afirmou.

Toda a renda obtida com a venda de ingressos e doações será revertida em alimentos destinados a instituições sociais e famílias em situação de vulnerabilidade na capital amazonense. O evento também contou com shows, ativações interativas e momentos de confraternização, tornando-se uma grande celebração da cultura e da solidariedade.

Com a força do esporte como ferramenta de transformação social, o Jogo das Estrelas em Manaus entrou para a história como um exemplo de união, empatia e paixão pelo futebol.