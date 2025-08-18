A notícia que atravessa o Brasil!

Jogo de ”gaymada” termina em briga generalizada em Manaus; veja vídeo

De acordo com testemunhas, o desentendimento começou entre dois participantes.

Por Beatriz Silveira

18/08/2025 às 20:13 - Atualizado em 18/08/2025 às 20:16

Notícias de Manaus – Um vídeo que circulou amplamente nas redes sociais nesta segunda-feira (18) registrou uma confusão durante uma partida de gaymada no Ginásio Antônio Piola, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus. A briga ocorreu entre jogadores de equipes rivais e interrompeu o evento, que tinha como proposta a promoção de inclusão e respeito.

De acordo com testemunhas, o desentendimento começou entre dois participantes, que trocaram socos no meio da partida. Outros atletas tentaram intervir, mas acabaram se envolvendo no conflito, o que ampliou ainda mais a confusão. A cena rapidamente viralizou, com internautas repercutindo o episódio em diferentes plataformas digitais. “Mana, foi babadol!”, comentou um usuário nas redes sociais.

Até o momento, não foram divulgadas as causas exatas do desentendimento. A organização do evento não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido. Apesar do episódio, a gaymada é reconhecida como uma versão inclusiva da tradicional queimada, criada pela comunidade LGBTQIAPN+ para valorizar diversidade, convivência e o combate à intolerância.

O incidente, no entanto, contraria os princípios que sustentam a prática esportiva, voltada justamente para a não violência e o respeito entre os participantes.

 

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

