Jogo entre Flamengo e São Paulo será transmitido em telões na Ponta Negra

Manaus/AM – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), vai transmitir ao vivo, neste domingo, 24/9, a partir das 14h30, a final da Copa do Brasil, entre os times Flamengo e São Paulo, em dois telões que serão montados no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste. Um deles será na Casa de Praia Zezinho Corrêa e o outro no anfiteatro.

O telão de 8 metros será instalado no anfiteatro da Ponta Negra, com visão ampla para a praia. Já o segundo telão ficará disponível no palco Murilo Rayol da Casa de Praia Zezinho Corrêa. A entrada é liberada para todos os espaços

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esta é mais uma ação da prefeitura para fortalecer o uso dos espaços públicos e o vínculo da iniciativa pública com a população. Esperamos que todos se juntem neste domingo para torcer pelo seu time”, destaca o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Após o evento, os manauaras poderão aproveitar a noite com as toadas de boi-bumbá na voz dos cantores Alciro Neto e Fabiano Neves, e suas respectivas bandas.

Redação AM POST