Jornalista amiga de Bruno Pereira e Dom Philips cancela viagem para Parintins após ser ameaçada de morte

Redação AM POST

A jornalista Eliane Brum, amiga de Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, conhecida por cobrir assuntos da região amazônica e defender causas indígenas, decidiu cancelar sua vinda a Parintins, no interior do Amazonas, após receber ameaças de morte.

Continua depois da Publicidade

Eliane era próxima de Dom e Bruno, ambos assassinados recentemente no Vale do Javari, e afirma que vem recebendo ameaças nos últimos dias. Por questão de segurança, a jornalista não pode sair do município de Altamira, localizado no estado do Pará.

A jornalista participaria de um evento em Manaus na Universidade Federal do Amazonas e dos eventos III FolkCom e V Encontins, e seguiria para o Festival Folclórico de Parintins.