Jornalista Paulo Castro é confirmado no Compol Amazonas 2025 e fará palestra sobre a história política do estado

Notícias de Manaus – O jornalista amazonense Paulo Castro foi confirmado como um dos palestrantes da 2ª edição do Compol Amazonas, considerado o maior evento de comunicação institucional e política do Brasil. O encontro será realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2025, no Teatro Manauara, Teatro Manauara, na Zona Centro-Sul da capital, e promete reunir nomes de destaque nacional e regional para discutir os principais desafios da comunicação pública e política no país.

Na manhã do dia 20, Paulo Castro ministrará a palestra “Amazonino, Alfredo e Amom: um passeio pela história política do Amazonas”, que deve revisitar episódios marcantes da trajetória política estadual e os impactos de lideranças como Amazonino Mendes, Alfredo Nascimento e Amom Mandel.

Pós-graduado em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Castro tem ampla experiência na área: foi secretário de Comunicação da Prefeitura de Manaus durante a gestão de Alfredo Nascimento e ocupou o mesmo cargo no Governo do Amazonas na administração de Amazonino Mendes, além de atuar como consultor em Marketing Político.

Criado em 2023, o Compol nasceu com o objetivo de reunir profissionais, lideranças públicas e especialistas em comunicação pública, institucional, governamental, legislativa e eleitoral. Em pouco tempo, o evento se consolidou como um espaço de aprendizado e troca de experiências, abordando tendências e desafios da comunicação política em um cenário cada vez mais digital e conectado.

A edição de 2025 marca a continuidade do processo de regionalização do Compol, que passa a promover encontros em diferentes estados brasileiros, fortalecendo a valorização de realidades locais e ampliando o alcance do debate sobre comunicação pública.

Além da participação de Paulo Castro, o Compol Amazonas contará com outros nomes de peso que discutirão temas como estratégias de comunicação em governos, transparência pública, novas tecnologias e campanhas eleitorais.

Os interessados em participar já podem garantir ingresso através do link oficial: Blueticket.

Com expectativa de reunir profissionais da comunicação, autoridades, estudantes e pesquisadores, o Compol Amazonas 2025 reforça Manaus como centro estratégico de debates políticos e comunicacionais no Brasil.