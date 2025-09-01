A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Jovem de Manaus é presa no Japão como ‘mula’ do tráfico internacional de drogas

Aylah Gabrielly de Sousa Oliveira, de 19 anos, foi detida com drogas escondidas no sutiã.

Por Fernanda Pereira

01/09/2025 às 09:52

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus – A jovem Aylah Gabrielly de Sousa Oliveira, 19 anos, desaparecida desde o fim de julho após sair de Manaus com destino a São Paulo, foi localizada no Japão, onde está presa sob acusação de atuar como “mula” do tráfico internacional de drogas.

PUBLICIDADE

O desaparecimento começou em 28 de julho, quando Aylah enviou mensagens à mãe, Elisandra Castro, informando que faria um “passeio” a São Paulo. No dia seguinte, avisou ter chegado à capital paulista e que estava em um hotel, sem revelar o endereço. Após isso, não houve mais contato.

O rastreamento do celular indicou deslocamento até o Japão, e a confirmação veio quando a jovem foi detida em um aeroporto de Tóquio. As autoridades japonesas informaram que ela transportava drogas escondidas no sutiã, acondicionadas em preservativos, com exames hospitalares confirmando a presença das substâncias.

PUBLICIDADE

Leia mais: Caseiro é preso com 80 kg de drogas em terreno abandonado na zona Oeste de Manaus

Inicialmente, Aylah alegou estar no país a turismo, mas acabou presa preventivamente. No Japão, a pena para crimes desse tipo pode chegar a 10 anos de prisão.

A família já foi informada sobre a localização da jovem, que permanece detida. O caso segue sob investigação das autoridades japonesas, e ainda não há definição sobre medidas legais ou eventual intervenção consular brasileira.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Aliados de Bolsonaro intensificam mobilização para atos em 7 de Setembro

Convocações são feitas principalmente pelas redes sociais e reforçam o pedido de “Anistia Já” para presos do 8/1.

há 10 minutos

Manaus

Veja o momento em que motorista é preso em flagrante após atropelar e matar mulher na Zona Leste de Manaus

Condutor envolvido no acidente que matou uma mulher no bairro São José 1, foi detido pela polícia.

há 26 minutos

Brasil

Mulher agredida com mais de 60 socos pelo ex-namorado mostra rosto em recuperação

As imagens divulgadas por Juliana emocionaram seguidores.

há 31 minutos

Economia

Exportações de café do Brasil para os EUA caem quase 50% em agosto devido ao tarifaço

Entre 1º e 25 de agosto de 2025, embarques somaram 193,9 mil sacas, uma queda de 46,6%.

há 34 minutos

Manaus

Mulher é atropelada e morre esmagada em colisão com três veículos na Zona Leste de Manaus; Veja

Acidente envolvendo S10, carro de passeio e mini van ocorreu na manhã desta segunda-feira no bairro São José 1.

há 45 minutos