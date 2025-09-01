Jovem de Manaus é presa no Japão como ‘mula’ do tráfico internacional de drogas

Notícias de Manaus – A jovem Aylah Gabrielly de Sousa Oliveira, 19 anos, desaparecida desde o fim de julho após sair de Manaus com destino a São Paulo, foi localizada no Japão, onde está presa sob acusação de atuar como “mula” do tráfico internacional de drogas.

O desaparecimento começou em 28 de julho, quando Aylah enviou mensagens à mãe, Elisandra Castro, informando que faria um “passeio” a São Paulo. No dia seguinte, avisou ter chegado à capital paulista e que estava em um hotel, sem revelar o endereço. Após isso, não houve mais contato.

O rastreamento do celular indicou deslocamento até o Japão, e a confirmação veio quando a jovem foi detida em um aeroporto de Tóquio. As autoridades japonesas informaram que ela transportava drogas escondidas no sutiã, acondicionadas em preservativos, com exames hospitalares confirmando a presença das substâncias.

Inicialmente, Aylah alegou estar no país a turismo, mas acabou presa preventivamente. No Japão, a pena para crimes desse tipo pode chegar a 10 anos de prisão.

A família já foi informada sobre a localização da jovem, que permanece detida. O caso segue sob investigação das autoridades japonesas, e ainda não há definição sobre medidas legais ou eventual intervenção consular brasileira.