Jovem de Manaus luta contra câncer agressivo e precisa de ajuda urgente

Após diagnóstico tardio, Tássia Camila busca recursos para iniciar quimioterapia e cirurgia.

Por Fernanda Pereira

17/09/2025 às 08:31 - Atualizado em 17/09/2025 às 09:22

Foto: Divulgação

Notícias de Manaus – A vida da publicitária Tássia Camila da Silva Batista, 28 anos, mudou drasticamente em 1º de agosto, quando foi internada às pressas no Instituto da Mulher Dona Lindu, na zona Centro-Sul de Manaus, devido a uma hemorragia interna.

Durante a cirurgia emergencial, médicos identificaram dois tumores de grande porte, posteriormente diagnosticados como carcinoma avançado.

“Meu câncer evoluiu muito rápido. Os tumores estavam pressionando meus órgãos e cresciam em ritmo assustador”, contou Tássia. Menos de um mês após a cirurgia, exames revelaram metástase, incluindo nódulos que já comprometem o baço.

Leia mais: Família de jornalista realiza vaquinha para custear tratamento após grave acidente em Manaus

Diante da urgência, a jovem recorre à Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), mas enfrenta atrasos burocráticos para iniciar a quimioterapia. Com recursos limitados, Tássia e sua família lançaram uma campanha de arrecadação. A meta inicial é de R$ 15 mil para custear seis sessões de quimioterapia e uma cirurgia. As doações podem ser feitas via Pix: 99470-5899.

“Minha família está se mobilizando como pode. Também tenho uma loja virtual, a @capypaper_, e toda compra feita lá ajuda diretamente no meu tratamento. Além disso, estou realizando uma rifa no valor de R$ 3,00”, contou.

Além da batalha contra a doença, Tássia denuncia falhas no atendimento médico anterior. Segundo ela, os tumores foram inicialmente diagnosticados como miomas pela operadora de saúde Hapvida, situação que teria causado complicações graves, incluindo a perda de gêmeos.

A Hapvida informou que o plano de saúde da paciente encontra-se inativo, mas declarou estar em contato com a beneficiária para oferecer apoio necessário.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

