Jovem é atingida por carro ao tentar atravessar rua em Manaus

A jovem foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada a uma unidade hospitalar. Não há informações do estado de saúde dela.

Notícias de Manaus – Uma jovem acabou sendo atingida e arremessada ao atravessar a rua, nesta sexta-feira (09), nas proximidades do Fórum Ministro Hénoch Reis, no bairro Aleixo.

