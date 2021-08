Jovem é preso por envolvimento na morte de vigilante que reagiu a assalto a ônibus da linha 640 em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Ezequiel Tavares da Silva, de 18 anos, foi preso nessa quinta-feira (26/08) pelo latrocínio que teve como vítima o vigilante Helder Luiz Menezes Bresson, que tinha 49 anos, que morreu ao ser atingido com um tiro na nuca após reagir a um assalto. O crime ocorreu no dia 15 de abril deste ano, durante uma tentativa de assalto na linha de ônibus 640, na avenida Max Teixeira, na Zona Norte de Manaus. A prisão foi efetuada no bairro Flores, zona centro-sul.

Conforme testemunhas, no dia do crime, pelo menos três homens armados aterrorizaram passageiros e subtraíram pertences pessoais, além de aparelhos celulares.

De acordo com o delegado Denis Pinho, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), o indivíduo faz parte de um grupo criminoso especializado em roubo a ônibus. Segundo ele, outros dois integrantes do grupo, já foram presos, anteriormente, pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

“Durante as investigações, conseguimos identificar a participação do indivíduo, e também verificamos que ele não agiu sozinho. As diligências irão continuar para identificar demais infratores. Foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão em nome dele, e a ordem judicial foi expedida no dia 23 de maio deste ano, pela juíza Eline Paixão e Silva Gurgel Pinto, da Central de Inquéritos Policiais”, explicou Pinho.

Com a ordem judicial decretada, os policiais seguiram até a casa de Ezequiel, no bairro Flores, zona centro-sul da capital, e efetuaram a sua prisão. Durante depoimento na unidade policial, ele afirmou a autoria do crime, e disse que atingiu Helder Luiz com um disparo de arma de fogo.

Ezequiel responderá pelo crime de latrocínio. Após os procedimentos cabíveis na DERFD, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.