Jovem exibe engajamento de vídeo sobre morte do pai carbonizado em Manaus e gera críticas nas redes sociais

Notícias de Manaus – Um caso que já era triste por si só acabou ganhando ainda mais repercussão nas redes sociais após a atitude do filho da vítima fatal de um acidente em Manaus. O jovem, que perdeu o pai carbonizado nesta terça-feira (5), surpreendeu ao divulgar capturas de tela com o alto número de visualizações de um vídeo sobre a tragédia.

Nos stories, o jovem chegou a escrever “Não quero mídia, só peço o máximo de respeito pelo meu pai”, mas logo em seguida compartilhou imagens do desempenho do vídeo nas redes, destacando o alcance da publicação.

A contradição gerou uma onda de críticas na internet. Internautas apontaram que a exposição da tragédia parecia ter se tornado uma oportunidade de visibilidade, o que gerou desconforto entre seguidores e pessoas próximas da vítima. “A dor não deveria ser usada como palco”, comentou uma seguidora.

O acidente, que resultou na morte do pai do jovem, chocou a cidade pela gravidade. No entanto, a postura nas redes sociais levantou discussões sobre o limite entre o luto e o desejo de autopromoção, em tempos em que a viralização parece ter mais peso do que o respeito.