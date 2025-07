Jovem fica ferido após cair de moto no Distrito Industrial de Manaus

Notícias de Manaus – Um jovem de 23 anos ficou ferido após sofrer um acidente de moto na tarde desta terça-feira (data a inserir), na movimentada Avenida Buriti, localizada no Distrito Industrial, zona sul de Manaus. A vítima, identificada como Richardison Suede Duarte Santana, pilotava uma motocicleta modelo Titan CG 160 quando perdeu o controle do veículo e caiu.

Segundo informações de testemunhas e da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Richardison recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente, sendo imobilizado com colar cervical por precaução, devido à suspeita de fratura na clavícula.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas também estiveram no local para auxiliar na ocorrência. Apesar dos danos na motocicleta e da gravidade da queda, o acidente não resultou em fatalidades.

A vítima, que reside no bairro Armando Mendes, foi encaminhada para uma unidade hospitalar para receber atendimento médico especializado. Até o momento, o estado de saúde de Richardison não foi atualizado pelas autoridades.

Durante o resgate, o trânsito na Avenida Buriti ficou parcialmente comprometido, mas foi normalizado após a retirada do jovem e da motocicleta da via.

O caso serve de alerta para condutores que circulam por regiões de tráfego intenso como o Distrito Industrial, reforçando a importância da atenção e do uso de equipamentos de segurança.