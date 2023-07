Jovem morre após perder o controle da motocicleta e cair em avenida de Manaus

Um jovem de 17 anos, identificado como Guilherme Brandão Maciel, morreu, na madrugada deste domingo (23), após perder o controle da motocicleta e cair na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste da capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 14° DIP, o adolescente estava trafegando com o veículo quando, por volta das 3h, ele perdeu o controle da motocicleta e caiu na via. Na queda, Guilherme bateu a cabeça e veio a óbito no local.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a vítima sofreu lesões graves no crânio.

Redação AM POST