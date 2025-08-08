A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Jovem sofre descarga elétrica ao tocar poste no estacionamento de shopping em Manaus

Vítima foi socorrida pelo Samu após contato com cabo exposto; área foi isolada para segurança.

Por Marcia Jornalist

08/08/2025 às 06:49 - Atualizado em 08/08/2025 às 07:32

Notícias de Manaus – Um jovem, cuja identidade e idade não foram divulgadas, foi atendido após sofrer uma descarga elétrica ao encostar em um poste no estacionamento do Shopping Via Norte, em Manaus, na quinta-feira (7).

PUBLICIDADE

Segundo relatos de testemunhas, ele estava deixando o local acompanhado de amigos e familiares quando teve o acidente. O poste, que estava energizado, apresentava um cabo aparentemente exposto, o que teria causado o choque.

Após o contato, o jovem caiu no chão e rapidamente recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou para o Hospital Platão Araújo.

PUBLICIDADE

No hospital, ele permanece sob avaliação médica para exames que determinarão a extensão dos ferimentos causados pela descarga elétrica.

A equipe de segurança do shopping isolou imediatamente a área do estacionamento onde ocorreu o incidente, evitando que outras pessoas tivessem contato com o poste e o cabo exposto.

As circunstâncias que levaram à exposição do cabo ainda estão sendo investigadas para garantir que o local esteja seguro e evitar novos acidentes.

PUBLICIDADE

Este episódio levanta uma preocupação sobre a manutenção e segurança das instalações elétricas em espaços públicos e privados, especialmente em locais de grande circulação de pessoas, como shoppings.

LEIA MAIS: Bombeiros encerram combate a incêndio de grandes proporções em galpões do Distrito Industrial de Manaus

A administração do Via Norte ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido nem sobre as medidas que serão adotadas para prevenir situações semelhantes no futuro.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Mundo

EUA dobram recompensa por Maduro e o acusam de ligações com narcotráfico internacional

Governo americano oferece US$ 50 milhões por informações que levem à prisão do presidente da Venezuela.

há 4 minutos

Esporte

Amazon Abu Dhabi 16 reúne feras do jiu-jítsu em 17 combates eletrizantes em Manaus

Evento no Centro de Convenções Vasco Vasques destaca duelos entre ícones e jovens promessas da arte suave.

há 15 minutos

Pará

Secretária de Turismo de Belém viaja à Suécia enquanto COP30 enfrenta crise de hospedagem

Faltando três meses para a conferência da ONU sobre clima, ausência de Cilene Sabino em Belém levanta críticas.

há 44 minutos

Manaus

Sine Amazonas divulga 150 vagas de emprego para esta sexta-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 55 minutos

Brasil

“Me entreguei e pedi ajuda”, diz ex-jogador réu que agrediu ex-namorada com 61 socos

Igor Cabral foi autuado por tentativa de feminicídio e Justiça aceitou denúncia do Ministério Público.

há 1 hora