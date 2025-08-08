Jovem sofre descarga elétrica ao tocar poste no estacionamento de shopping em Manaus

Notícias de Manaus – Um jovem, cuja identidade e idade não foram divulgadas, foi atendido após sofrer uma descarga elétrica ao encostar em um poste no estacionamento do Shopping Via Norte, em Manaus, na quinta-feira (7).

Segundo relatos de testemunhas, ele estava deixando o local acompanhado de amigos e familiares quando teve o acidente. O poste, que estava energizado, apresentava um cabo aparentemente exposto, o que teria causado o choque.

Após o contato, o jovem caiu no chão e rapidamente recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou para o Hospital Platão Araújo.

No hospital, ele permanece sob avaliação médica para exames que determinarão a extensão dos ferimentos causados pela descarga elétrica.

A equipe de segurança do shopping isolou imediatamente a área do estacionamento onde ocorreu o incidente, evitando que outras pessoas tivessem contato com o poste e o cabo exposto.

As circunstâncias que levaram à exposição do cabo ainda estão sendo investigadas para garantir que o local esteja seguro e evitar novos acidentes.

Este episódio levanta uma preocupação sobre a manutenção e segurança das instalações elétricas em espaços públicos e privados, especialmente em locais de grande circulação de pessoas, como shoppings.

A administração do Via Norte ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido nem sobre as medidas que serão adotadas para prevenir situações semelhantes no futuro.