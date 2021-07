Jovem tem mau súbito, cai de moto e morre em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Um jovem, identificado como Welesson da Silva, de 24 anos, morreu após passar mal e cair da motocicleta na manhã desta quarta-feira (14), na rua Abóbora do Mato, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima voltava do trabalho quando teve um mal súbito e caiu do veículo. Welesson ainda levantou e deu alguns passos, mas caiu e bateu a cabeça novamente na calçada.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ainda foi acionado, mas ao chegar no local, constatou o óbito.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para identificar as causas do mau súbito no rapaz.