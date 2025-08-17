A notícia que atravessa o Brasil!

Jovem venezuelano morre após 20 dias internado por acidente em Manaus

O rapaz estava internado desde o dia 27 de julho, após acidente na Avenida Sapucaia, no bairro Tarumã.

Por Beatriz Silveira

17/08/2025 às 09:28

Notícias de Manaus – O jovem venezuelano Dayker Javier di Muro Soazo, de 23 anos, faleceu na noite desta sexta-feira (15/8), após lutar por quase três semanas contra os graves ferimentos provocados por um acidente de trânsito em Manaus.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o acidente ocorreu no dia 27 de julho, na Avenida Sapucaia, localizada no Loteamento Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, zona oeste da capital amazonense. Na ocasião, o rapaz foi socorrido ainda com vida e encaminhado para uma unidade hospitalar, onde permaneceu internado por aproximadamente 20 dias.

Apesar do tratamento médico intensivo, Dayker não resistiu às complicações causadas pelo acidente e veio a óbito. A morte do jovem gerou comoção entre familiares, amigos e membros da comunidade venezuelana em Manaus, que acompanharam de perto sua luta pela sobrevivência.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsável por investigar as circunstâncias do acidente. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica da colisão ou se houve a participação de outros veículos.

A tragédia reacende o alerta para os altos índices de acidentes de trânsito em Manaus, especialmente em vias da zona oeste, que registram constantes ocorrências envolvendo motociclistas e motoristas. As autoridades reforçam a importância da prudência e do respeito às leis de trânsito para evitar novas fatalidades.

