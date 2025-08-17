Jovem venezuelano morre após 20 dias internado por acidente em Manaus

Notícias de Manaus – O jovem venezuelano Dayker Javier di Muro Soazo, de 23 anos, faleceu na noite desta sexta-feira (15/8), após lutar por quase três semanas contra os graves ferimentos provocados por um acidente de trânsito em Manaus.

PUBLICIDADE

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o acidente ocorreu no dia 27 de julho, na Avenida Sapucaia, localizada no Loteamento Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, zona oeste da capital amazonense. Na ocasião, o rapaz foi socorrido ainda com vida e encaminhado para uma unidade hospitalar, onde permaneceu internado por aproximadamente 20 dias.

Apesar do tratamento médico intensivo, Dayker não resistiu às complicações causadas pelo acidente e veio a óbito. A morte do jovem gerou comoção entre familiares, amigos e membros da comunidade venezuelana em Manaus, que acompanharam de perto sua luta pela sobrevivência.

PUBLICIDADE

Leia também:

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsável por investigar as circunstâncias do acidente. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica da colisão ou se houve a participação de outros veículos.

A tragédia reacende o alerta para os altos índices de acidentes de trânsito em Manaus, especialmente em vias da zona oeste, que registram constantes ocorrências envolvendo motociclistas e motoristas. As autoridades reforçam a importância da prudência e do respeito às leis de trânsito para evitar novas fatalidades.