Juiz nega pedido de delegado petista para impedir apoio da prefeitura a ‘motociata’ com Bolsonaro em Manaus

Redação AM POST

O juiz Ronnie Frank Torres Stone da 1ª Vara da Fazenda Pública do Amazonas negou o pedido de liminar apresentado pelo delegado da Polícia Civil João Tayah, que é filiado ao PT, para impedir que a Prefeitura de Manaus gaste dinheiro público com apoio à “motociata” com a participação do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) no próximo sábado (17/07) na capital.

João Tayah afirma na ação que o evento tem caráter eleitoral e por isso não pode ser financiado de forma indevida com recursos do contribuinte. No entanto, na decisão publicada nesta terça-feira, 13, o juiz classifica o pedido do petista “vazio” e que seu tom tem caráter ideológico. No entendimento do magistrado, a Prefeitura de Manaus tem obrigação de dar apoio ao ato, sobretudo por se tratar de uma manifestação que contará com a presença do presidente da República.

“Ressalte-se que dessa manifestação participará o Presidente da República, de modo que o apoio das autoridades locais não é uma opção, mas uma obrigação para que o evento possa se realizar dentro de um ambiente seguro para todos”, escreve Ronnie Frank.