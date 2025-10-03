A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Justiça afastou vereador de Manaus Rosinaldo Bual do mandato após suspeita de esquema de “rachadinha”, diz MP

Investigação aponta que parlamentar, preso preventivamente, obrigava servidores comissionados a devolver até metade do salário.

Por Natan AMPOST

03/10/2025 às 13:29 - Atualizado em 03/10/2025 às 13:40

Ver resumo

Notícias de Manaus – A Justiça do Amazonas determinou o afastamento do vereador Rosinaldo Bual (Agir) de suas funções parlamentares por 120 dias. A medida foi decretada nesta sexta-feira (3), no contexto da Operação Face Oculta, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

Bual e sua chefe de gabinete, Luzia Seixas Barbosa, foram presos preventivamente sob suspeita de participação em um esquema de rachadinha na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Segundo o MPAM, o afastamento é necessário para evitar interferências nas investigações e preservar a integridade das provas coletadas.

PUBLICIDADE

Segundo a investigação, o parlamentar obrigava seus servidores comissionados a devolver até metade do salário que recebiam. Para viabilizar a fraude, mantinha entre 40 e 50 assessores nomeados, número muito superior à real necessidade do gabinete, incluindo pessoas que sequer exerciam funções públicas compatíveis.

Os valores desviados eram concentrados pelo núcleo de confiança do vereador e ocultados em movimentações financeiras suspeitas.

PUBLICIDADE

Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, inclusive na CMM e na residência do vereador investigado, e dois de prisão preventiva contra os principais envolvidos. Entre os itens apreendidos estão três cofres — distribuídos entre a residência, o sítio do parlamentar e a casa da mãe —, bem como computadores, celulares e notebooks.

De acordo com o MP-AM, a justiça, que já decidiu pelo afastamento do investigado das funções parlamentares por 120 dias, também determinou a quebra de sigilos bancários e telemáticos, bem como o bloqueio judicial de R$ 2,5 milhões, com o objetivo de assegurar o ressarcimento aos cofres públicos.

“Braço direito”

PUBLICIDADE

Também presa preventivamente, a chefe de gabinete do vereador, segundo a investigação, ocupava posição estratégica como operadora principal do esquema. Ela era responsável pelo contato direto com os servidores comissionados para a cobrança da “devolução” de parte das remunerações.

Cofre com R$ 390 mil em espécie

PUBLICIDADE

Diante da negativa do vereador em fornecer as senhas, os três cofres apreendidos foram abertos com apoio do Corpo de Bombeiros. No interior de um deles, foram encontrados R$ 390 mil em espécie, dois cheques que superam R$ 500 mil e diversos documentos, entre os quais passaportes.

Denúncia

Em coletiva realizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, o chefe do Gaeco, promotor de Justiça Leonardo Tupinambá do Valle, afirmou que a expectativa é de que a denúncia seja apresentada já na próxima semana, conforme os prazos do Código de Processo Penal.

“O vereador tinha uma alta rotatividade entre os funcionários que eram contratados pelo gabinete. O dinheiro ia, primeiramente, para quatro a cinco pessoas da equipe dele e depois era revertido em benefício do parlamentar”, informou.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Rondônia

Deputado Jean Mendonça e família são feitos reféns em Rondônia; suspeitos se rendem após negociações

Segundo a Polícia Militar, dois homens armados invadiram a casa nas primeiras horas do dia.

há 3 minutos

Brasil

Governo vai comprar 150 mil antídotos contra intoxicação por metanol

Anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

há 17 minutos

Brasil

Moraes autoriza investigação para apurar ameaças contra Flávio Dino

Plataformas terão de fornecer dados sobre perfis que fizeram ameaças.

há 25 minutos

Brasil

Filho de ex-diretor do INSS recebeu valores de empresa do ‘Careca do INSS’

Apesar de declarar renda mensal de apenas R$ 13,3 mil, Eric realizou transações milionárias que levantaram suspeitas de lavagem de dinheiro.

há 27 minutos

Famosos

Cantor Hungria permanece internado na UTI após suspeita de intoxicação por metanol

Saiba por que o rapper segue em tratamento intensivo mesmo com sinais de melhora no quadro clínico.

há 43 minutos