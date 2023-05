CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Greve dos rodoviários em Manaus: Atualização. Nesta terça-feira, 16, desembargador David Mello Júnior, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11), autorizou a deflagração de greve dos rodoviários em Manaus, que está prevista para esta quarta-feira, 17.

A decisão foi tomada após o Sindicato das empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) pedir a suspensão da greve. A paralização deve ser realizada com 70% da frota disponível em horários considerados de pico (6h às 9h e das 17h às 20h) e, com 50% nos demais horários.

“Seguiremos o que manda a decisão do excelentíssimo Dr. David Alves De Mello Júnior, desembargador. Até porque decisão judicial não se discute, se cumpre. Então, no horário de pico vamos paralisar 30% da frota, e nos demais horários, 50%, como determinado do mandado de cumprimento expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11° Região”, afirmou Givancir Oliveira, presidente do sindicato dos rodoviários.

Os motoristas decidiram deflagrar a greve para reivindicar reajuste salarial de 12%.

Redação AM POST – Foto: Divulgação/Semcom